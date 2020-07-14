Известная украинская гимнастка Лилия Подкопаева предстала в смелом мини
Красотка активно ведет страничку в Инстаграм, пишет Politeka.net. В этот раз спортсменка предстала в мини-юбке, похваставшись стройными ножками.
Звезда надела зеленую майку с декольте овальной формы, которая никак не подчеркнула форм, однако слегка оголила плечи.
Лилия была в джинсовой юбке, длина которой позволила полюбоваться ножками в черных шлепках на платформе.
Завершили образ звезды очки и красная сумочка. Подкопаева улыбалась, позируя возле большой шахматной доски с фигурами, сделанными из растений.
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"А где я могу найти кого-нибудь нормального?
— Нигде, — ответил Кот, — нормальных не бывает. Ведь все такие разные и непохожие. И это, по-моему, нормально♥️♣️", - подписала снимок звезда.
Почти за час пост собрал около 1000 лайков и немного комментариев.
"Красотка❤️😘🌹", "Очень красиво!!!🔥🔥", - написали пользователи сети.
Напомним, Лилия Подкопаева выбрала для прогулки короткое платье. Одежда не подчеркивала изгибов и красивых форм звезды, однако дал возможность полюбоваться стройными ножками красотки с бордовым педикюром.
Красная сумочка на плече стала хорошим дополняющим акцентом.
Ранее сообщалось, что Лилия Подкопаева высказалась о конфликте Украины и РФ.
По ее словам, агрессия РФ на Донбассе привела к тому, что она даже не может наведаться на могилы своих родных.
"В 2014 году Россия аннексировала Крым и начала военные действия на Донбассе. Я с тех пор не могу поехать в Донецк на могилу бабушки и деда...", - сообщила гимнастка.
Напомним, Подкопаева понадеялась на примирение с Россией
А еще Politeka писала, что многодетная Подкопаева впечатлила фигурой в дерзком мини
Также Politeka сообщала, что Подкопаева назвала Россию и Украину братскими народами