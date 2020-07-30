Известная украинская гимнастка Лилия Подкопаева показала себя в необычном образе

На фото Лилия позирует в черном платье с открытыми плечами. Красотка была без белья, как можно заметить по отсутствию бретелей. Подкопаева сдержанно улыбалась и смотрела в объектив камеры. Образ дополнила красотка кольцом с огромным камнем, который трудно не заметить. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Дамы вращают этот мир", - написала Лилия.

Фанаты поставили более 3 тысяч лайков и написали комментарии:

"А где курносый носик?)", "Божественно красивая!", "Прекрасная", "Лилия, обожаю", "Лиля,какая же вы шикарная женщина", "Невероятная, восхищаюсь вами".

Сообщалось, что известная украинская гимнастка Лилия Подкопаева предстала в смелом мини.

Звезда надела зеленую майку с декольте овальной формы, которая никак не подчеркнула форм, однако слегка оголила плечи.

Лилия была в джинсовой юбке, длина которой позволила полюбоваться ножками в черных шлепках на платформе.

Мы писали, что некогда покорившая спортивные высоты украинская гимнастка Лилия Подкопаева превратилась в многодетную мать.

Несмотря на очевидные возрастные изменения во внешности – женщина прекрасно выглядит и балует поклонников личными кадрами. Так на новом опубликованном фото Лилия Подкопаева красуется с маленькой дочкой на руках.

Напомним, Подкопаева сверкнула шикарной фигурой после родов

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