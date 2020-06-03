Знаменитая украинская гимнастка Лилия Подкопаева впечатлила идеальной формой в грациозном прыжке

Известная олимпийская чемпионка сейчас воспитывает троих детей, но это не мешает ей оставаться в форме и делиться своими спортивными знаниями с другими. Так, спортсменка опубликовала в Инстаграм анонс новой программы тренировок со своим участием. Об этом сообщает Politeka.net.

На новом фото Подкопаева запечатлена в грациозном прыжке. Гимнастка демонстрирует идеальную форму вытянув ноги и руки в изящной позе. На спортсменке свободная светлая майка и темно-синие обтягивающие легинсы. Несмотря на сложную позу, Подкопаева умудряется улыбаться на камеру.

«Как красиво!», - пишут поклонники спортсменки в комментариях.

Ранее мы писали, что гимнастка опубликовала в своем Инстаграм обращение, в котором призвала всех придерживаться карантина и оставаться дома.

«Я, Лилия Подкопаева, и я остаюсь дома, чтобы предотвратить распространение вируса Ковид 19. А еще я остаюсь дома, чтобы наши врачи могли оказывать помощь тем, кому это действительно необходимо… Давайте вместе поможем нашим врачам чтобы они могли помочь всем нам», - призвала Подкопаева.

Она также поделилась фотографией, на которой стоит во дворе своего дома. Для снимка спортсменка выбрала короткую черную юбку и оригинальную рубашку с поясом, которая спадает с ее плеча. Образ Подкопаевой завершают стильные очки.

Напомним, Подкопаева назвала Россию и Украину братскими народами: "У нас очень много общего и...".

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