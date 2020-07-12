Известная украинская гимнастка Лилия Подкопаева показала фото из-за границы
Красотка выбрала для прогулки короткое платье, пишет Politeka.net. Спортсменка в простом желтом наряде приковывала взгляд, ведь фигура у нее идеальная.
Одежда не подчеркивала изгибов и красивых форм звезды, однако дал возможность полюбоваться стройными ножками красотки с бордовым педикюром. Красная сумочка на плече стала хорошим дополняющим акцентом.
В посте Подкопаева рассказала о Пенсильвании (США), где живет примерно 55 тысяч амишей (религиозное движение, зародившееся как самое консервативное направление в меннонитстве и затем ставшее отдельной протестантской религиозной деноминацией).
Звезда описала культуру жителей, которые живут по правилам, написанным их праотцами.
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"Амишам запрещается служить в армии, фотографироваться (поэтому вместо амишей буду я), водить автомобили и летать на самолетах, иметь компьютеры, телевизоры, радиоприемники, носить наручные часы и обручальные кольца, путешествовать. Удивительное рядом", - написала Лилия.
За семь часов пост собрал более 1000 лайков и немного комментариев.
"Ты под них подстраиваешься?🤣👍🏻у нас под Одессой в Теплодаре тоже Амиши живут . Они на нашей фабрике работали. Не знаю что там сейчас происходит😊", "И как они себя чувствуют в этом мире?", - написали пользователи сети.
Отметим, в сентябре прошлого года 41-летняя Лилия Подкопаева и ее жених-бизнесмен Игорь Дубинский стали родителями девочки.
Напомним, Лилия Подкопаева позировала на деревянном мостике в белом сарафане. Звезда развернулась спиной к камере и соблазнительно позировала перед фотографом. Особой нежности добавила подсветка моста, а также заход солнца, ведь уже был вечер.
Напомним, Подкопаева понадеялась на примирение с Россией
А еще Politeka писала, что многодетная Подкопаева впечатлила фигурой в дерзком мини
Также Politeka сообщала, что Подкопаева назвала Россию и Украину братскими народами