Подкопаева посекретничала о своих шагах в бизнес, "до пенсии не могу делать мастер-классы"

Как сообщает Politeka.net, в одном из интервью интернет-программе "Экзамен" Лилия Подкопаева, олимпийский чемпион по художественной гимнастике, призналась, как почти что спонтанно вышла замуж (чтобы посмотреть весь ролик, доскролльте страницу до конца).

Ведущая программы, Маша Ефросинина попросила Подкопаеву поделиться своей историей. И та рассказала, что случайная встреча привела к тому, что она в третий раз вышла замуж и даже родила третьего ребенка.

Гимнастка переехала в США в 2017 году. До этого она уже 20 лет работала в США, где у нее были долгосрочные контакты. На тот момент у Лилии было двое детей – приемный сын Вадим и дочь Каролина.

Помочь с переездом взялись друзья Лилии, которые попросили бизнесмена Игоря помочь. Мужчина не знал, что помогает олимпийскому чемпиону. У пары завязался легкий роман. Походы в рестораны, совместный ужин…

Лиля собиралась поставить точку в этих отношениях, так как хотела замуж, а Игорь говорил, что не собирается жениться.

Однако в один из вечеров, когда Лиля приняла решение о разрыве отношений, Игорь преподнес ей кольцо с огромным бриллиантом и сделал предложение.

Сейчас Лилия родила малышку Эвелину и счастлива в своем третьем браке.

В интервью Лилия призналась, что считает жизнь большим подарком, и все что в ней происходит - это чудеса.

Также гимнастка призналась, что муж помогает ей освоить бизнес, потому как она "не может до пенсии проводить мастер-классы": "В силу того, что у нас маленький ребенок, и мне не 18 лет, то приоритеты меняются".

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