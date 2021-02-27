Актриса Антонина Паперная, дочка артистки Ольги Сумской, показала совместное фото со своим гражданским мужем-россиянином

Как пишет Politeka.net, снимок 30-летняя знаменитость выложила у себя в Инстаграм.

Потомственная актриса унаследовала профессию своих родителей и перебралась подальше от них в Москву, где получила популярность, снявшись во многих рейтинговых сериалах.

Сейчас Паперная живет в гражданском браке с российским актером Владимиром Ягличевым. В прошлом году она родила для него второго ребенка, сына Владимира. Первой была их дочь Ева, ей уже три года.

В своем Инстаграм-блоге старшая дочь Сумской регулярно выставляет фотоснимки, на которых хвастается стройной фигурой и последний не стал исключением.

На совместном фото Антонина попозировала в темно-синей облегающей водолазке и брюках в обнимку с Владимиром, который схватил свою сожительницу за пятую точку.

Фолловеры обратили внимание на то, как похожа парочка друг на друга.

"Какое милое фото😄 так похожи😁", "Круть", "Очень красивые!!!!!!", " Отличная пара. Счастья вам и благополучия во всём.❤️", - пишут в сети.

Напомним, дочь Ольги Сумской в меховой шапке поразила схожестью со звездной мамочкой: "Чего ты настолько красивая?".

Как сообщала Politeka, дочь Ольги Сумской похвасталась идеальной внешностью в зимней одежде: "Для женщин всегда актуальна...".