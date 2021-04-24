Известная украинская гимнастка Лилия Подкопаева появилась на фото в пикантном образе

Как передает Politeka.net, в своем Инстаграм Лилия Подкопаева разместила снимок на котором позирует в белой рубашке сидя на барном стульчике. Знаменитая гимнастка поставила одну ногу на стульчик, а другую опустила. Лилия написала: "Любовь передается взглядом".

При этом взгляд гимнастки полон нежности и любви. Видно, что из одежды на Лилии больше нет никакой другой одежды. Волосы девушка прихватила в гульку сзади, а также нанесла неброский макияж.

"Какая ты нежная ❤️❤️", " ❤️❤️❤️ Прекрасная!", "Невероятная 😍", "Глаза -зеркало души", "невероятная красотка 😍", "Доброго дня, гарних виихідних, КРАСУНЯ", "Любимая, Лиличка❤️", "Привет из Украины🙌", - написали поклонники.

Как известно, гимнастка переехала в США в 2017 году. До этого она уже 20 лет работала в США, где у нее были долгосрочные контакты. На тот момент у Лилии было двое детей – приемный сын Вадим и дочь Каролина. В третьем браке Лилия счастлива, она родила дочку Эвелину.

Совсем недавно Лилия показала, что привилась от коронавируса в США, где сейчас проживает.

Напомним, что Подкопаева призналась Ефросининой, как удачно выскочила замуж за бизнесмена в США: "Мне не 18 лет..."

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