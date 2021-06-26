Известная украинская гимнастка Лилия Подкопаева показала милое фото с прогулки в Киеве в компании дочки Каролины

Как сообщает Politeka.net, бывшая украинская гимнастка Лилия Подкопаева, которая давно живет в США и является супругой бизнесмена Игоря Дубинского, показала в своем микроблоге в Instagram яркий кадр из украинской столицы. Похоже, звезда спорта вернулась в Киев и решила провести время с дочкой от первого брака Каролиной.

На новом снимке Лилия запечатлена вместе с дочкой-подростком на одной из улиц летнего города. На прогулку гимнастка вышла в стильном синем костюме с белой блузкой, а свой образ дополнила модной красной сумкой. Рядом с мамой стоит Каролина, на ней легкий летний наряд, примечательно, что девочка уже ростом догнала мамочку.

В подписи к фотографии Подкопаева написала: "В жизни нет ничего случайного, все, что происходит с нами, происходит в нужное время и в правильном месте". А пользователи тут же принялись комментировать снимок: "Мои красавицы", "Две красотки", "Вы прекрасны!", "Прекрасно выглядите!", "Какая взрослая девочка уже у нас", "Красотки", "Лилечка, как Каролинка выросла. Барышня".

Напомним, бывшая гимнастка Лилия Подкопаева после возвращения на родину обратилась к поклонникам: "Поздравляю всех любителей...".

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