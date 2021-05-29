Бывшая украинская гимнастка Лилия Подкопаева обратилась к неравнодушным уркаинцам



Как передает Politeka.net, призыв о помощи бывшая спортсменка опубликовала на своей страничке в Instagram.



"Сегодня старший тренер сборной Украины по спортивной гимнастике, да и просто прекрасный человек Олег Васильевич попал в беду: он находится в киевской реанимации с бактериальной инфекцией. Врачи не могут окончательно поставить диагноз, а ежедневное пребывание в реанимации требует значительных средств", - сообщила Подкопаева.

Сейчас Олег Васильевич и его семья нуждаются в финансовой помощи.



"Спортивная гимнастика – это не просто вид спорта, но и дружное сообщество спортсменов со всего мира, поэтому я призываю каждого из вас по возможности оказать помощь великому украинскому тренеру с мировым именем", - написала спортсменка.



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