Бывшая украинская гимнастка Лилия Подкопаева порадовала фанатов ярким фото и неожиданным откровением

Как известно, 42-летняя Лилия покинула Украину в 2017 году, переехав в США. До этого она уже 20 лет работала в Америке, где у нее были долгосрочные контакты. Живя на две страны длительное время, город Атланта стал для нее особенным, будто второй "родиной", который она называет "золотым" и "любимым". Ведь именно здесь Подкопаева познакомилась со своим третьим мужем Игорем Дубинским, которому родила дочку, решившись на позднюю беременность. Также она воспитывает приемного сына и еще одну дочь от предыдущего брака.

В своем новом посте в Инстаграм Лилия объявила о возвращении в Украину, с теплом отозвавшись о некогда родных краях, передает Politeka.net. На снимке экс-гимнастка позировала на автостоянке, будучи в легком брючном костюме цвета капучино. В руках звезда держала спортивную сумку.

"Все-таки возвращение домой — забавная штука: знакомые картины, звуки, запахи единственное, что изменилось — ты сам", - говорится в подписи.

Судя по геометке, кадр был сделан на олимпийской базе "Конча-Заспа".

За считанные минуты пользователи успели поставить несколько сотен "лайков", а один даже прокомментировал: "Прекрасная женщина ❤️".

Ранее мы рассказывали, что Подкопаева обратилась к украинцам за помощью. Бывшая спортсменка сообщила, что в беду попал старший тренер сборной Украины по спортивной гимнастике Олег Остапенко.

"Он находится в киевской реанимации с бактериальной инфекцией. Врачи не могут окончательно поставить диагноз, а ежедневное пребывание в реанимации требует значительных средств", - обращалась она.

Напомним, что Подкопаева призналась Ефросининой, как удачно выскочила замуж за бизнесмена в США: "Мне не 18 лет..."

Как сообщала Politeka, Подкопаева молит украинцев о помощи, ситуация критическая: "Врачи не могут..."

Также Politeka писала, что покинувшая Украину Лилия Подкопаева напомнила о себе эффектным фото без штанов: "Любовь передаётся взглядом"