Известная украинская гимнастка Лилия Подкопаева показала райское место в Украине
Как пишет Politeka.net, бывшая гимнастка Лилия Подкопаева живет в США. Красотка активно ведет социальные сети, где делится с фанатами самым интересным.
В этот раз Лилия решила прогулятся по лавандовой ферме под Киевом. Красотка была в белом платье, а образ дополнила стильной шляпкой. На нескольких фото Подкопаева похвасталась красотами местности.
"Украинский Прованс или лавандовый рай.
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Друзья, вчера я увидела нечто волшебное. Хотя бы один раз в жизни нужно увидеть цветущую лаванду. И пока путешествие осложняются карантином,можно полюбоваться лавандовыми полями под Киевом", - написала звезда под фото.
Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:
"Красавица", "Любимая Подкопаева", "Класс", "Невероятная красотка в красивом месте. Хорошей прогулки, Лилия".
Напомним, Подкопаева в стильном костюме показала дочь-красотку от первого брака
А еще Politeka писала, что Подкопаева после возвращения на родину обратилась к украинцам
Также Politeka сообщала, что 42-летняя Подкопаева заговорила об изменениях, вернувшись в Украину