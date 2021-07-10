Известная украинская гимнастка Лилия Подкопаева показала райское место в Украине

Как пишет Politeka.net, бывшая гимнастка Лилия Подкопаева живет в США. Красотка активно ведет социальные сети, где делится с фанатами самым интересным.

В этот раз Лилия решила прогулятся по лавандовой ферме под Киевом. Красотка была в белом платье, а образ дополнила стильной шляпкой. На нескольких фото Подкопаева похвасталась красотами местности.

"Украинский Прованс или лавандовый рай.

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Друзья, вчера я увидела нечто волшебное. Хотя бы один раз в жизни нужно увидеть цветущую лаванду. И пока путешествие осложняются карантином,можно полюбоваться лавандовыми полями под Киевом", - написала звезда под фото.

Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"Красавица", "Любимая Подкопаева", "Класс", "Невероятная красотка в красивом месте. Хорошей прогулки, Лилия".

Напомним, Подкопаева в стильном костюме показала дочь-красотку от первого брака

А еще Politeka писала, что Подкопаева после возвращения на родину обратилась к украинцам

Также Politeka сообщала, что 42-летняя Подкопаева заговорила об изменениях, вернувшись в Украину