Колишня дружина і партнерка по бізнесу репера Потапа Ірина Горова продемонструвала бездоганне почуття стилю під час вечірки

Як передає Politeka.net, успішний продюсер з'явилася на одній з вечірок в стильному вбранні. Знімки з заходу Ірина виклала на своїй сторінці в Instagram.

На ній був надітий комфортний молочний костюм з жакета і шорт в стильну вертикальну смужку чорного кольору.

Шорти були із завищеною талією, що підкреслюють фігуру. Їх Горова поєднала з чорним атласним топом з невеликим вирізом на грудях. Поверх наряду продюссерша накинула жакет.

Свій образ колишня Потапа доповнила витонченими чорними босоніжками на підборах, мініатюрною сумочкою і масивними сережками з букв.

На одному зі знімків Ірина Горова показала себе в повний зріст, не забувши козирнути стрункими ніжками.

"Прекрасний вечір", - лаконічно підписала кадри продюсер.

Фолловери залишилися задоволені від побаченого. Свої коментарі вони залишають під знімком.

"Дуже красива і стильна",

"Вау", - пишуть в мережі.

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