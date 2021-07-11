Колишня дружина і партнерка по бізнесу репера Потапа Ірина Горова продемонструвала бездоганне почуття стилю під час вечірки
Як передає Politeka.net, успішний продюсер з'явилася на одній з вечірок в стильному вбранні. Знімки з заходу Ірина виклала на своїй сторінці в Instagram.
На ній був надітий комфортний молочний костюм з жакета і шорт в стильну вертикальну смужку чорного кольору.
Шорти були із завищеною талією, що підкреслюють фігуру. Їх Горова поєднала з чорним атласним топом з невеликим вирізом на грудях. Поверх наряду продюссерша накинула жакет.
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Свій образ колишня Потапа доповнила витонченими чорними босоніжками на підборах, мініатюрною сумочкою і масивними сережками з букв.
На одному зі знімків Ірина Горова показала себе в повний зріст, не забувши козирнути стрункими ніжками.
"Прекрасний вечір", - лаконічно підписала кадри продюсер.
Фолловери залишилися задоволені від побаченого. Свої коментарі вони залишають під знімком.
"Дуже красива і стильна",
"Вау", - пишуть в мережі.
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