Відома модель Тіна Кунаки, нова дружина Венсана Касселя, показала себе в незвичайному образі

Як пише Politeka.net Тіна Кунаки є популярною західною моделлю. Красуня кілька років тому вийшла заміж за легендарного актора Венсана Касселя і народила вже йому дочку. Красуня також активно веде соціальні мережі, радуючи фанатів найцікавішим.

На новому фото красуня з'явилася в стильному вбранні з покритою головою. Доповнила Тіна образ стильним великим червоним бантом на поясі. Як можна зрозуміти, дівчина прийшла в такому вбранні на Каннський кінофестиваль.

Фанати поставили понад 14 тисяч лайків і написали коментарі:

"Чарівне і сюрреалістичне", "чарівна і сюрреалістична"," найкрасивіша", "загорніть дві, будь ласка", "світ назавжди запам'ятає цей образ", "у мене немає слів, щоб пояснити, наскільки ти ідеальна", "знаменита! Треба піти подивитися!", "Боже мій, красуня", "ні, да ладно, шоу", "це прекрасно, мабуть", "не гірше Моніки Беллуччі".

Нагадаємо, Молода дружина Венсана Касселя позбавила дару мови виглядом у напівпрозорій сукні

А ще Politeka писала, що дружина Венсана Касселя здивувала змінами в зовнішності, від пишних кучерів не залишилося і сліду

Також Politeka повідомляла, що молода дружина Венсана Касселя отримала масу компліментів за образ з незвичайною капелюшком



