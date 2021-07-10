Известная модель Тина Кунаки, новая супруга Венсана Касселя, показала себя в необычном образе

Как пишет Politeka.net, Тина Кунаки является популярной западной моделью. Красотка несколько лет назад вышла замуж за легендарного актера Венсана Касселя и родила уже ему дочь. Красотка также активно ведет социальные сети, радуя фанатов самым интересным.

На новом фото красотка появилась в стильном наряде с покрытой головой. Дополнила Тина образ стильным большим красным бантом на поясе. Как можно понять, девушка пришла в таком наряде на Каннский кинофестиваль.

Фанаты поставили более 14 тысяч лайков и написали комментарии:

"Волшебное и сюрреалистическое", "Волшебная и сюрреалистическая", "Самая красивая", "Заверните две, пожалуйста", "Мир навсегда запомнит этот образ", "У меня нет слов, чтобы объяснить, насколько ты идеальна", "Знаменитая! Надо пойти посмотреть!", "Боже мой, красавица", "Нет, да ладно, шоу", "Это прекрасно, пожалуй", "Не хуже Моники Беллуччи".

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