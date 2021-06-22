Модель и жена актера Венсана Касселя Тина Кунаки показала новое фото в необычном образе

Как сообщает Politeka.net, 24-летняя французская модель Тина Кунаки несколько лет назад стала супругой 54-летнего актера Венсана Касселя. Красотка уже успела родить знаменитому мужу дочь Амазони, но после родов быстро вернулась в форму. Девушка активный пользователь Instagram, где собрала более миллиона подписчиков, которых теперь частенько радует яркими фото из своей насыщенной жизни.

Так, в этот раз Тина вложила в сеть необычном фото в величественном образе, а в подписи к нему сообщила о презентации новой коллекции известного бренда. На снимке звезда появилась в длинном светлом платье просторного кроя с пышными рукавами и воротником. А вот пышных кудрей модели на этом снимке нет – ее волосы выпрямлены и собраны в строгую элегантную прическу, отчего полностью меняется ее внешность.

В подписи к фотографии Кунаки рассказала о презентации, а фанаты тут же принялись комментировать необычный образ красотки, засыпая ее комплиментами в комментариях к публикации. "Вау", "Великолепно", "Это так красиво", "Принцесса", "Красотка", "Фантастика", "Королева", "Элегантная леди", "Выглядит потрясающе", "Богиня", "Мне так нравится этот снимок! И наряд, все так идеально", "Возвышенный образ", "Потрясающе", "Очень красивая", - пишут фанаты под фото Тины.

Напомним, Молодая жена Касселя показала, как развлекается с подружкой в душе: "Идеальные женщины".

Как сообщала Politeka, Молодая жена Венсана Касселя в маленьком бикини повеселилась на пляже: "Опасная близость".

Также Politeka писала, Молодая жена Венсана Касселя получила массу комплиментов за образ с необычной шляпкой: "Вау, ты такая красивая".