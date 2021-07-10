Відома українська гімнастка Даша Ульянова, яка стала переможницею "Холостяка 10", показала себе в новому образі

Як пише Politeka.net, Даша Ульянова є популярним українським блогером. Красуня стала відомою після тріумфу на шоу "Холостяк". Хоч дівчина перемогла, але стосунки їй не вдалося зав'язати із завидним красенем. Зараз красуня активно веде Instagram, де ділиться найцікавішим.

На фото Ульянова була у весільній сукні, а поруч стояв Олег Кензов в піджаку і білій сорочці.

"Сьогодні у Олега вийшов новий кліп і мені пощастило в ньому брати участь

Новий досвід, круті емоції і моя неперевершена акторська гра. Ми намагалися підняти вам настрій, тому всі швиденько дивимося ) пишіть коментарі, нам цікава Ваша думка", - написала зірка.

Фанати поставили понад 15 тисяч лайків і написали коментарі:

"Ого, яка пара. Виглядаєте шикарно", " Ну таке ... питання не до вас Даша) а до режисера це Г і до автора цього твору...", "Ну, якщо зовсім не шкода, то і мені".

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