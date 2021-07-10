Хореограф Ілона Гвоздьова, зірка "Танців з зірками", дала волю фантазії на нових фото

Як пише Politeka.net, кадрами спокусливої фотосесії вона поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Ілона Гвоздьова стала все частіше з'являтися на українському телебаченні і заряджати шанувальників позитивом в соціальних мережах.

Зовсім недавно хореограф стала учасницею нової фотосесії.

Вона позувала в довгій сукні з відкритими плечима рожевого кольору. Родзинкою представленого образу стали високі розрізи до стегна.

Також на ній були туфлі на високих підборах кольору Рожевого металіка.

Макіяж Ілони був зроблений з акцентом на очі, на губах грала трендова нюдовая помада, волосся розпущене.

Ілона розбурхала фантазію передплатників, пропонуючи їм прокоментувати досить відверті фото.

"Не знаю, як підписати ці фото, тому вирішила дати волю вашій фантазії....",- написала вона.

Шанувальники стали навперебій писати свої асоціації.

"Богемний",

" Це занадто красиво 😍",

"Міс ніжність",

"Фея", - пишуть в мережі.

Нагадавши, Гвоздьова з "Танців з зірками" у весільній сукні вразила українців: "Наречена, що втекла"

Як повідомляла Politeka, Гвоздьова з "Танців з зірками" в міні пустилася в танок на дитячому майданчику: "заворожує"

Також Politeka писала, що Гвоздьова з " Танців з зірками "рознесла публіку української премії для блогерів:" Наш народ не вміє..."