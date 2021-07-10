Учасника українського проекту "Дизель Шоу" Євгена Нікішина показали, як він торгується з жінкою легкої поведінки
Відповідне відео розмістив на своїй сторінці в Instagram його колега, відомий "КВНщик" Сергій Писаренко, передає Politeka.net (щоб переглянути, доскролльте сторінку до кінця)
"Студент і путана", - так називається невелика сценка, яку розіграли артисти.
У кадрі Нікішин з'явився в образі студента, а Писаренко можна побачити з перукою на голові.
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"Я студент, дві тисячі - це стипендія у відмінників, а у мене одна четвірка, давайте півтори», - сором'язливо говорить Нікішин.
"Іди і перездай", - відповідає Писаренко в образі путани-викладачки.
"Блін, ну як я перездам, ви ж постійно тут стоїте, Марія Іванівна», - відповідає Євген.
"Тихо-тихо, гаразд пішли", - бере за руку Писаренко Євгенія Нікішина і йде.
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