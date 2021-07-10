Фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна стала запрошеною зіркою на шоу «Співають всі»
Як передає Politeka.net, нещодавно в Україні стартували зйомки масштабного талант-шоу, в якому сотня знаменитостей вирішуватимуть долю талановитих людей. Крім основних суддів у проекті братимуть участь запрошені зірки. Першою зіркою став Валерій Меладзе, який засвітився на зйомках проекту. Тепер поруч з Наталією Могилевською, яка є головою суддів, з'явилася Юлія Саніна з групи The Hardkiss.
Саніна стояла поруч з Могилевською, яка без краплі сорому світила своїм глибоким декольте. Юлія не змогла стримати емоцій від побаченого.
"А куди ми прийшли? Це що таке? Це що за краса?",- проговорила захоплена артистка.
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Варто відзначити, що в рамках проекту The Hardkiss також виступили на сцені шоу. Сьогодні група є однією з найпопулярніших в Україні.
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