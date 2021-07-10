Українська телеведуча і починаюча співачка Леся Нікітюк вразила кадрами з весілля
Як передає Politeka.net, артистка з розмахом відгуляла весілля у своєї подруги. На свято красуня прийшла в короткому обтягуючому платті. Образ доповнили перлинні намиста, які були у всіх подружок нареченої. Нікітюк із задоволенням ділилася з шанувальниками кадрами з урочистості. Ближче до вечора красуня втомилася запалювати і навіть роззулася, опинившись на танцполі босою.
Пізніше Леся показала, як наречена готується кидати букет незаміжнім подружкам.
"Букет, букет, букет. Ловимо букет. Як думаєте, хто зловить?",- звернулася до фанатів зірка.
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Своєю наступною сторіс Нікітюк наробила галасу в мережі. Вона показала себе з весільним букетом і стала верещати від захвату.
"О, Боже...хто зловив букет!",- прокричала задоволена артистка.
Нагадаємо, що Леся Нікітюк у білій сорочці і перлах захопила образом мавки: "такі чарівні україночки".
Як повідомляла Politeka, Нікітюк в короткій сукні показала весілля, втерши ніс подружкам: "така ось у мене доля...".
Також Politeka писала, що Нікітюк в дуже коротких шортах вразила видом на концерті Сердючки: "Українська Бузова".