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Українська співачка Надя Дорофєєва, яка не так давно почала сольну кар'єру, поділилася яскравими кадрами з відпочинку

Як передає Politeka.net, 31-річна Дорофєєва сьогодні є символом молоді. За її стилем і способом життя стежать мільйони, їй наслідують молоді дівчата і беруть з неї приклад.

Сама Дорофєєва намагається відповідати своєму статусу, ретельно стежачи за своїми образами, зовнішнім виглядом і, звичайно ж, фігурою.

Як відомо, на своїх концертах Надія часто з'являється в досить відвертих нарядах, які підкреслюють достоїнства її фігури. Щоб виглядати на всі 100% артистка активно займається спортом. При цьому, судячи з численних сторіс Наді і її чоловіка Володимира Дантеса, в їжі себе співачка не обмежує.

На свіжих фото Надя показала, як насолоджується відпочинком, загоряючи на сонці. Вона сфотографувалася в оригінальному купальнику, показавши ідеальний плоский животик. На тілі артистки були краплі води.

Нагадаємо, що Надя Дорофєєва показала гідності фігури, чоловік не витримав: "Це ж подарунок богів".

Як повідомляла Politeka, Надя Дорофєєва показала свій животик, задерши майку: "Рай для пацанів".

Також Politeka писала, що Надя Дорофєєва без сорому блиснула фігурою в прозорих брюках: "це був розрив!".