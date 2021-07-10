Відома балерина, найсуворіша суддя шоу «Танці з зірками» Катерина Кухар влаштувала міні-концерт у себе в машині

Як передає Politeka.net, 39-річна Кухар сама водить машину і досить часто знімає сторіс під час їзди. Цього разу красуня вирішила влаштувати невелику дискотеку під пісні Тіни Кароль. Вона включила пісню "Красиво" і стала підспівувати своїй колезі. Кухар була одягнена в коротеньку сукню, яка оголила її стрункі засмаглі ніжки.

Як відомо, Кухар і Тіна Кароль разом працюють на проекті «Танці з зірками», тому таким чином балерина вирішила підтримати свою знайому. Також Тіна і Катерина перетиналися на зйомках «Ліпсінк батл», де Кароль була ведучою, а Кухар – учасницею.

Додамо, що Кухар присвятила Тіні кілька сторіс і навіть залишила їй комплімент.

"Тіна Кароль, ти полонила мій плейлист", - підписала відео Кухар.

Нагадаємо, що Катерина Кухар з "Танців з зірками" підкорила стильним літнім образом в легкій сукні: кадри.

Як повідомляла Politeka, Катерина Кухар з "Танців з зірками" в шовковій білизні блиснула забороненим плодом: "Ти - мій вирок!".

Також Politeka писала, що Катерина Кухар блиснула ніжками поруч з дорослою дочкою, дуже схожа на тата: "любов".