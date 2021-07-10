Відома телеведуча Лілія Ребрик порадувала яскравими кадрами в купальнику

Як передає Politeka.net, 40-річна Ребрик знаходиться в прекрасній фізичній формі. Незважаючи на те, що телеведуча мама двох прекрасних дочок, її фігурці можуть позаздрити багато молодих дівчат. Секрет артистки в дуже насиченому графіку, а також активних заняттях спортом, включаючи танці. Як відомо, чоловік Ребрик-відомий хореограф Андрій Дикий, з яким вона познайомилася під час участі в проекті «Танці з зірками». До сьогодні парочка танцює разом у вільний від роботи час. Іноді в мережі Ребрик ділиться роликами з танцями.

Цього разу телеведуча показала, як проводить вихідний день. Вона позувала у себе у дворі в чорному купальнику зі спокусливою сіточкою в районі декольте. Також Лілія сфотографувалася біля басейну, засвітивши гідності своєї фігурки.

"Ой, сьогодні ж субота", - підписала фото зірка.

Нагадаємо, що телеведуча Лілія Ребрик в купальнику прикувала погляди до своїх принад: "гаряча штучка".

Як повідомляла Politeka, Лілія Ребрик з виразним декольте вирішила дати українкам урок стилю:"Вау, моя богиня".

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