Український актор, зірка "Квартал 95" Юрій Ткач показав робочий процес у студії звукозапису

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram він опублікував відео, на якому записував пісню для нового проекту. У студії він перебував зі своїм колегою, головою "Квартал 95" Євгеном Кошовим. Юрій Ткач намагався записати пісню, але з першого разу у нього не виходило.

"Моща. Кіркорова прибрати. Лайми Вайкуле додати", - підписав сторіс комік.

За кадром Кошовий вирішив жорстко пожартувати над російським артистом, прокоментувавши ремарку Ткача.

"Кіркоров нев'їзний. Трошки потрібно прибрати", - відповів йому Кошовий, який знімав відео.

Потім Ткач став записувати пісню для чергового проекту, в якому він бере участь.

Додамо, що у себе в Instagram Кошовий опублікував фото робочого процесу, підписавши його: «Безголовий співаючий Юрій Ткач». Сам Кошовий виглядав дуже задоволеним.

Нагадаємо, що Юрій Ткач на "Мастершефі" не поділив красуню з Хіменесом Браво:"Іди сюди, я тебе зараз...".

Як повідомляла Politeka, Ткач з "Квартал 95" влаштував гучні розбірки з Кошовим, кадри облетіли мережу: "Зараз тобі око виколю!".

Також Politeka писала, що Юрій Ткач повів під вінець красуню з "Жіночого кварталу", з'явилися кадри: "Ура!".