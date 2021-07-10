Український актор, зірка "Квартал 95" Юрій Ткач показав робочий процес у студії звукозапису
Як передає Politeka.net, у себе в Instagram він опублікував відео, на якому записував пісню для нового проекту. У студії він перебував зі своїм колегою, головою "Квартал 95" Євгеном Кошовим. Юрій Ткач намагався записати пісню, але з першого разу у нього не виходило.
"Моща. Кіркорова прибрати. Лайми Вайкуле додати", - підписав сторіс комік.
За кадром Кошовий вирішив жорстко пожартувати над російським артистом, прокоментувавши ремарку Ткача.
"Кіркоров нев'їзний. Трошки потрібно прибрати", - відповів йому Кошовий, який знімав відео.
Софію Ротару без макіяжу і ретуші не впізнали віддані шанувальники: "Роки все-таки беруть своє"
Раптово обірвалося життя сина легенди світового боксу: "Декілька днів не дожив до дня народження"
Олег Кензов влаштував гучні розбірки з переможницею "Холостяка": "Набридло вже!"
Софію Ротару без макіяжу і ретуші не впізнали віддані шанувальники: "Роки все-таки беруть своє"
Зірки "Ліги Сміху" розлютили жартами про покійного Чапкіса: "Могли б і вирізати"
Потім Ткач став записувати пісню для чергового проекту, в якому він бере участь.
Додамо, що у себе в Instagram Кошовий опублікував фото робочого процесу, підписавши його: «Безголовий співаючий Юрій Ткач». Сам Кошовий виглядав дуже задоволеним.
Нагадаємо, що Юрій Ткач на "Мастершефі" не поділив красуню з Хіменесом Браво:"Іди сюди, я тебе зараз...".
Як повідомляла Politeka, Ткач з "Квартал 95" влаштував гучні розбірки з Кошовим, кадри облетіли мережу: "Зараз тобі око виколю!".
Також Politeka писала, що Юрій Ткач повів під вінець красуню з "Жіночого кварталу", з'явилися кадри: "Ура!".