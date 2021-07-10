Телеведучий Володимир Остапчук приміряв образ Вєрки Сердючки

Як передає Politeka.net, після відмінної роботи в якості головного ведучого на шоу "Маска", артиста запросили вести ще одне грандіозне шоу на телеканалі "Україна". Як відомо, нещодавно стартували зйомки масштабного талант-шоу "Співають всі", в якому візьмуть участь більше ста зірок українського шоу-бізнесу.

Зараз зірки, які знімаються в шоу, активно публікують у себе в Instagram ексклюзивні кадри зі зйомок. Володимир Остапчук не став винятком. Він показав кумедний кадр, на якому постав в образі Вєрки Сердючки. На голові у артиста красувалася срібна зірка, але сам він був одягнений в чорний костюм.

"Настрій Володимир Остапчук", - коротко підписав фото артист.

Також Остапчук показав, як Юлія Саніна підірвала сцену шоу разом зі своєю групою The Hardkiss. Варто відзначити, що під час виступу групи всі інші зірки танцювали на своїх місцях.

Нагадаємо, що Володимир Остапчук показав, з якими красивими дівчатами проводить вечір: "віддайся кайфу".

Як повідомляла Politeka, Остапчук на шоу "Співають всі" показав таємного гостя з Росії: красномовні кадри.

Також Politeka писала, що Остапчук викликав поліцію до екс-дружини, Войченко не стрималася з відповіддю: "Володимире, зупинись!".