Українська співачка, учасниця другого сезону шоу "Холостячка" Злата Огневич полоскотала нерви своїм шанувальникам

Як передає Politeka.net, зараз зірка бере участь у зйомках шоу «Холостячка», де вона планує знайти своє кохання. Красуня пише у себе в Instagram тематичні пости, в яких іноді зачіпає тему відносин.

Цього разу Злата опублікувала спокусливі кадри, зроблені на яхті. Співачка позувала в довгій білій сукні і грубих чоботях. Красуня задерла платтячко, засвітивши свої стрункі ніжки. Особливо спокусливим вийшов кадр, на якому Злата сіла на перила і вигнулася, підставивши обличчя сонцю.

Підписала фото артистка розбитими сердечками, спантеличивши і схвилювавши шанувальників.

"Красуня", "Злата, яка ви красуня", "Чарівна", "Все Буде Добре!!! Незважаючи ні на що!", "Все Буде Добре, головне в це вірити», «буде Всесвіт повний», «Очаровашка», - пишуть користувачі Мережі.

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