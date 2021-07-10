Українська співачка, учасниця другого сезону шоу "Холостячка" Злата Огневич полоскотала нерви своїм шанувальникам
Як передає Politeka.net, зараз зірка бере участь у зйомках шоу «Холостячка», де вона планує знайти своє кохання. Красуня пише у себе в Instagram тематичні пости, в яких іноді зачіпає тему відносин.
Цього разу Злата опублікувала спокусливі кадри, зроблені на яхті. Співачка позувала в довгій білій сукні і грубих чоботях. Красуня задерла платтячко, засвітивши свої стрункі ніжки. Особливо спокусливим вийшов кадр, на якому Злата сіла на перила і вигнулася, підставивши обличчя сонцю.
Підписала фото артистка розбитими сердечками, спантеличивши і схвилювавши шанувальників.
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"Красуня", "Злата, яка ви красуня", "Чарівна", "Все Буде Добре!!! Незважаючи ні на що!", "Все Буде Добре, головне в це вірити», «буде Всесвіт повний», «Очаровашка», - пишуть користувачі Мережі.
Нагадаємо, що Златі Огневич вказали на проблему, про яку вона не знає: «приклад того, що в людині є...».
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