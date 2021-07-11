Марина Бех-Романчук викликала захват в мережі ранковою пробіжкою і світанком

Як повідомляє Politeka.net, українська легкоатлетка, віце-чемпіонка світу і чемпіонка Європи зі стрибків у довжину Марина Бех-Романчук продовжує підготовку до Олімпійських ігор 2020, які відбудуться в Токіо.

Дівчина показала у своєму Instagram новий спортивний ранок, де вона вирушила на тренування.

Незважаючи на жаркий літній ранок, спортсменка не стала відмовлятися від підбадьорливої вилазки на вулицю. На знімку Марина Бех-Романчук зображена на столичному стадіоні - вона сидить на килимку для йоги, роблячи ранкову розтяжку.

Легкоатлетка відображена в зручному спортивному комплекті яскравого фіолетового кольору: облягаючі лосини і спеціальний топ. Для зручності вона взула тренувальні кросівки. Марина завбачливо розпустила волосся по плечах.

"Я просто обожнюю це! Тільки це моє життя!"- підписала фото Марина.

Користувачі мережі захоплюються завзятістю і силою волі спортсменки і захоплюються її формою.

"Ідеальна скульптурна статура", "Щось особливе", "Ти прекрасна", "Завжди посміхайся", "красуня, так тримати", "лялечка наша",-пишуть в коментарях.

Нагадаємо, Українська чемпіонка Бех-Романчук у купальнику засліпила ідеальним тілом

Як Politeka повідомляла, що українська чемпіонка Бех-Романчук у бікіні показала вражаючі результати тренувань

Також Politeka писала, що українська чемпіонка Бех-Романчук у крихітних шортах влаштувала гаряче тренування на вулиці