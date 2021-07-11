Марина Бех-Романчук вызвала восторг в сети утренней пробежкой и рассветом

Как сообщает Politeka.net, украинская легкоатлетка, вице-чемпионка мира и чемпионка Европы по прыжкам в длину Марина Бех-Романчук продолжает подготовку к Олимпийским играм 2020, которые состоятся в Токио.

Девушка показала в своем Instagram новое спортивное утро, где она отправилась на тренировку.

Несмотря на жаркое летнее утро, спортсменка не стала отказываться от бодрящей вылазки на улицу. На снимке Марина Бех-Романчук запечатлена на столичном стадионе - она сидит на коврике для йоги, делая утреннюю растяжку.

Легкоатлетка запечатлена в удобном спортивном комплекте яркого фиолетого цвета: облегающие лосины и специальный топ. Для удобства она обула тренировочные кроссовки. Она предусмотрительно распустила волосы по плечам.

"Я просто обожаю это! Только это моя жизнь!" - подписала фото Марина.

Пользователи сети восхищаются упорством и силой воли спортсменки и восхищаются ее формой.

"Идеальное скульптурное телосложение", "Что-то особенное", "Ты прекрасна", "Всегда улыбайся", "Красавица, так держать", "Куколка наша", - пишут в комментариях.

Напомним, украинская чемпионка Бех-Романчук в купальнике ослепила идеальным телом.

Как Politeka сообщала, что украинская чемпионка Бех-Романчук в бикини показала впечатляющие результаты тренировок.

Также Politeka писала, что украинская чемпионка Бех-Романчук в крошечных шортах устроила горячую тренировку на улице.