Марина Бех-Романчук вызвала восторг в сети утренней пробежкой и рассветом
Как сообщает Politeka.net, украинская легкоатлетка, вице-чемпионка мира и чемпионка Европы по прыжкам в длину Марина Бех-Романчук продолжает подготовку к Олимпийским играм 2020, которые состоятся в Токио.
Девушка показала в своем Instagram новое спортивное утро, где она отправилась на тренировку.
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Несмотря на жаркое летнее утро, спортсменка не стала отказываться от бодрящей вылазки на улицу. На снимке Марина Бех-Романчук запечатлена на столичном стадионе - она сидит на коврике для йоги, делая утреннюю растяжку.
Легкоатлетка запечатлена в удобном спортивном комплекте яркого фиолетого цвета: облегающие лосины и специальный топ. Для удобства она обула тренировочные кроссовки. Она предусмотрительно распустила волосы по плечам.
"Я просто обожаю это! Только это моя жизнь!" - подписала фото Марина.
Пользователи сети восхищаются упорством и силой воли спортсменки и восхищаются ее формой.
"Идеальное скульптурное телосложение", "Что-то особенное", "Ты прекрасна", "Всегда улыбайся", "Красавица, так держать", "Куколка наша", - пишут в комментариях.
Напомним, украинская чемпионка Бех-Романчук в купальнике ослепила идеальным телом.
Как Politeka сообщала, что украинская чемпионка Бех-Романчук в бикини показала впечатляющие результаты тренировок.
Также Politeka писала, что украинская чемпионка Бех-Романчук в крошечных шортах устроила горячую тренировку на улице.