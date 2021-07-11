Дочка російського шоумена Максима Галкіна і легендарної співачки Алли Пугачової, Ліза, приголомшила своїм виглядом не за віком

Фото, яке з'явилося на фан-сторінці в Instagram, викликало дуже бурхливу реакцію, передає Politeka.net. (Щоб подивитися-проскролльте вниз).

Чи не знімку кидається в очі яскравий макіяж Лізи, немов у дорослої світської левиці. Схоже, що над знімком гарненько попрацювали в фоторедакторі.

Однак користувачі Мережі не стали розбиратися, і розкритикували такий зовнішній вигляд дитини.

"Дитині це ні до чого, вона і так гарненька без макіяжу", "навіщо дитині макіяж? Вона і так красуня", "ну навіщо симпатичного від природи дитини гримувати?! Нерозумно і непедагогічно!", "Ні... макіяж ні до чого дитинці... вона і так красуня!!", "Навіщо? Всьому свій час! Коли ви намагаєтеся бігти попереду паровоза, то порушуєте циклічність своєчасних важливих життєвих подій, і цим порушуєте гармонію і внутрішній світ людини» а особливо дітей", "навіщо дитину нафарбували?"- пишуть в коментарях.

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