Анна Седокова жорстко відповіла екс-дружині Меладзе
Колишня дружина Валерія Меладзе Ірина заявила, що якась "багатодітна мати" з групи ВІА Гра шукала відносин з Костянтином. Седокова, яку багато впізнали в цьому описі, мовчати не стала.
38-річна співачка Анна Седокова жорстко відповіла колишній дружині співака Валерія Меладзе, повідомляє Телеграм-канал Культурна пральня.
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Анна Седокова вирішила розставити крапки над "i" і зажадала пояснень. Вона зажадала у Ірини назвати конкретні імена. Анна вимагає від Ірини Меладзе бути коректною у своїх висловлюваннях і не втягувати її ім'я в чергові скандали.
"Я б попросила Ірину все ж назвати ім'я дівчини, так як вона все ж завдала удару і по моїх дітей, і по моїй родині. Я зараз не єдина "колишня учасниця і багатодітна мати" прекрасної групи ВІА Гра " - вказує Анна Седокова.
Артистка також нагадала, що вона пішла з колективу дуже давно і спробувала повністю закрити цю сторінку, тому не розуміє, чому багато хто припустив, що Ірина говорила саме про неї.
Варто відзначити, що раніше Анна Седокова зізналася, що в рідкісні хвилини вона шкодувала про відхід з "ВІА Гри". За словами співачки, разом вони могли б досягти багатьох висот.
Нагадаємо, Седокова не змогла приховати пишні принади купальнику з блискітками.
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