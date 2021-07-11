Анна Седокова жорстко відповіла екс-дружині Меладзе

Колишня дружина Валерія Меладзе Ірина заявила, що якась "багатодітна мати" з групи ВІА Гра шукала відносин з Костянтином. Седокова, яку багато впізнали в цьому описі, мовчати не стала.

38-річна співачка Анна Седокова жорстко відповіла колишній дружині співака Валерія Меладзе, повідомляє Телеграм-канал Культурна пральня.

Анна Седокова вирішила розставити крапки над "i" і зажадала пояснень. Вона зажадала у Ірини назвати конкретні імена. Анна вимагає від Ірини Меладзе бути коректною у своїх висловлюваннях і не втягувати її ім'я в чергові скандали.

"Я б попросила Ірину все ж назвати ім'я дівчини, так як вона все ж завдала удару і по моїх дітей, і по моїй родині. Я зараз не єдина "колишня учасниця і багатодітна мати" прекрасної групи ВІА Гра " - вказує Анна Седокова.

Артистка також нагадала, що вона пішла з колективу дуже давно і спробувала повністю закрити цю сторінку, тому не розуміє, чому багато хто припустив, що Ірина говорила саме про неї.

Варто відзначити, що раніше Анна Седокова зізналася, що в рідкісні хвилини вона шкодувала про відхід з "ВІА Гри". За словами співачки, разом вони могли б досягти багатьох висот.

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