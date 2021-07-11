Анна Седокова жестко ответила экс-супруге Меладзе
Бывшая жена Валерия Меладзе Ирина заявила, что некая "многодетная мать" из группы ВИА Гра искала отношений с Константином. Седокова, которую многие узнали в этом описании, молчать не стала.
38-летняя певица Анна Седокова жестко ответила бывшей супруге певца Валерия Меладзе, сообщает Телеграм-канал Культурная прачечная.
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Анна Седокова решила расставить точки над "i" и объясниться. Она потребовала у Ирины назвать конкретные имена. Анна требует от Ирины Меладзе быть корректной в своих высказываниях и не втягивать ее имя в очередные скандалы.
"Я бы попросила Ирину всё же назвать имя девушки, так как она всё же нанесла удар и по моим детям, и по моей семье. Я сейчас не единственная "бывшая участница и многодетная мать" прекрасной группы ВИА Гра" - указывает Анна Седокова.
Артистка также напомнила, что она ушла из коллектива очень давно и попыталась полностью закрыть эту страницу, потому не понимает, почему многие предположили, что Ирина говорила именно о ней.
Стоит отметить, что ранее Анна Седокова призналась, что в редкие минуты она жалела об уходе из "ВИА Гры". По словам певицы, вместе они могли бы достичь многих высот.
Напомним, Седокова не смогла скрыть пышные прелести купальнике с блестками.
А еще Politeka писала, что резко похудевшая Седокова в одном лифчике раскрыла секрет стройности.
Также Politeka сообщала, что Седокова бесстыдно выставила свою "гордость" в декольте на крючках.