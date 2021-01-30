Известная певица с украинскими корнями Анна Седокова показала, как готовится к съемкам шоу в новом имидже

После того, как звезда получила волну критики под своим рассказом о воспитании детей, она твердо решила ограничить личную жизнь, в которую могли бы «заглянуть» любопытные комментаторы. Из-за того, что озлобленные пользователи сети начали критиковать даже несовершеннолетнюю дочь артистки, она прекратила делиться личным.

В частности, скандал также был связан и с очередным браком звезды, ведь она вышла замуж за перспективного и недавно разведенного баскетболиста Яниса Тимму. Счастливая пара теперь не говорит о семейной жизни, но с удовольствием снимается для модных журналов вместе.

Пару часов назад Седокова также показала, как веселилась на съемках шоу, о котором пока не рассказала. При этом Анна не оставила фанатов без пикантных деталей. Ее образ оказался довольно провокативным, ведь артистка едва прикрыла бюст в платье с асимметричным декольте на специальных завязках-крючках. Едва удерживая бюст Анны, наряд смотрелся на ее фигуре весьма дерзко.

Ранее мы писали, что певица отправилась с детьми на отдых, где планирует встретиться со свей второй дочерью Моникой. Анна поделилась стильным фото в бикини. Рядом с певицей на диванчике сидела красивая полосатая кошка.

«Кошки — это хорошо. Они не говорят и не делают ничего без необходимости», - подписала фото Анна.

«Кошечки)) Большая симпатичнее», «Шикарна как всегда», «А зачем голая, больше не кому показать?», «Самая красивая кошка та, что справа», «уберите детей от экрана, тут опасность», «Какая Вы идеально красивая!», «Я думала это Кимуся Кардашьян», - пишут пользователи сети.

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