Известная певица с украинскими корнями Анна Седокова продемонстрировала результаты похудения
Как известно, артистка никогда не скрывала, что ей нравится хорошо выглядеть, однако она сильно переживала, что долгое время не смогла вернуться в форму после третьих родов.
Сейчас Анна счастлива в новом браке с баскетболистом Янисом Тиммой и не исключено, что в скором времени Седокова подарит новому мужу наследника. Однако пока певица не спешит с декретом, у нее полно иных забот, передает Politeka.net
Сейчас Анне в очередной раз удалось похудеть и своим достижением она похвасталась на странице в Инстаграм.
Красотка выложила новое фото, на котором позирует в телесном бюстгальтере и джинсах с высокой талией и клешем.
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На фото Анна босая и в черных солнцезащитных очках.
«Как ты похудела! Ты делаешь гимнастику? Или не ешь хлеба? Посоветуй, мне тоже надо похудеть.
– Худеют, когда еда становится не самой главной радостью в жизни», - написала Седокова.
Чтобы не нарваться на критику, комментарии знаменитость заранее ограничила, поэтому фолловерам остается только молча разглядывать фотографии.
Ранее мы писали, что певица отправилась с детьми на отдых и показала фото в бикини. Рядом с певицей на диванчике сидела красивая полосатая кошка.
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