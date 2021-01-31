Известная певица с украинскими корнями Анна Седокова продемонстрировала результаты похудения

Как известно, артистка никогда не скрывала, что ей нравится хорошо выглядеть, однако она сильно переживала, что долгое время не смогла вернуться в форму после третьих родов.

Сейчас Анна счастлива в новом браке с баскетболистом Янисом Тиммой и не исключено, что в скором времени Седокова подарит новому мужу наследника. Однако пока певица не спешит с декретом, у нее полно иных забот, передает Politeka.net

Сейчас Анне в очередной раз удалось похудеть и своим достижением она похвасталась на странице в Инстаграм.

Красотка выложила новое фото, на котором позирует в телесном бюстгальтере и джинсах с высокой талией и клешем.

На фото Анна босая и в черных солнцезащитных очках.

«Как ты похудела! Ты делаешь гимнастику? Или не ешь хлеба? Посоветуй, мне тоже надо похудеть.

– Худеют, когда еда становится не самой главной радостью в жизни», - написала Седокова.

Чтобы не нарваться на критику, комментарии знаменитость заранее ограничила, поэтому фолловерам остается только молча разглядывать фотографии.

Ранее мы писали, что певица отправилась с детьми на отдых и показала фото в бикини. Рядом с певицей на диванчике сидела красивая полосатая кошка.

Напомним, что Седокова опозорилась вместе с любовником прямо на съемках

А еще Politeka писала, что Седокова сверкнула похудевшей фигурой после диеты

Также Politeka сообщала, что Седокову лишили возможности увидеть собственную дочь, причина поражает