Известная певица Анна Седокова показала себя на отдыхе, восхитив фанатов
На фото Седокова позирует в стильном купальнике с вызрем на груди. Красотка дополнила образ стильными очками, а волосы оставила распущенными. Анна сидела у бордюра, хвастаясь роскошными ножками, которые певица немножко согнула. Кадр получился увлекательным и соблазнительным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"Привет, родная! Это я, твой будущий.. ну, например, таинственный мужчина.
А если хочешь, можешь даже суженый! Зачем пишу? на это есть причина", - написала стихи Седокова.
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Оля Бузова сразу написала под фото комментарий: "Люблю".
Фанаты поставили десятки тысяч лайков и написали комментарии:
"Какая горячая", "Шикарный купальник", "Хороша", "Улыбнулась", "В душу", "Как нежно, приятно", "Анюта беременна?", "Очень красивые стихи и Вы", "Я подумала,что это Кендалл Дженнер, Вы просто огонь", "Мурашки по коже".
Мы писали, что популярная певица Анна Седокова поделилась, как одна попала в неприятную ситуацию длиной в пять лет.
Анна вышла на прогулку в светлой рубашке, которую приспустила на плечо и обнажила коричневый бюстгальтер, курортный образ артистки дополнили черные очки от солнца. Анна Седокова присела на воллейбольной площадке под пальмами, подперла голову рукой и сверкнула обнаженными ножками.
Напомним, резко похудевшая Седокова в одном лифчике раскрыла секрет стройности
Также Politeka писала, что Седокова бесстыдно выставила свою "гордость" в декольте на крючках
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