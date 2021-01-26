Известная певица Анна Седокова показала, как развлекает саму себя на роскошном курорте
Как сообщает Politeka.net, звезда поделилась новыми жаркими кадрами на своей странице в Инстаграм.
Недавно певица отправилась отдыхать на море, причем, судя по ее постам, полетела она без своего мужа, баскетболиста Яниса Тиммы. Судя по всему, Седокова немного заскучала в одиночестве, и теперь показывает, как развлекается на пляже.
Так, в коротком видео певица продемонстрировала, как изо всех сил подпевает песне и танцует, сидя на песке. Для отдыха на пляже красотка выбрала стильный купальник бикини телесного цвета. Его лиф выгодно подчеркнул и без того пышную грудь знаменитости.
На кадрах Седокова показывает себя вблизи с минимумом косметики на лице.
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Судя по этому видео, певица даже в одиночестве и вдали от дома находит способы поднять себе настроение.
Ранее мы писали, что Седокова показала, как выглядит во время отпуска. Она вышла на прогулку в светлой рубашке, которую приспустила на плечо и обнажила коричневый бюстгальтер, курортный образ артистки дополнили черные очки от солнца.
Анна Седокова присела на воллейбольной площадке под пальмами, подперла голову рукой и сверкнула обнаженными ножками.
Напомним, раскованная Седокова измазалась маслом и посветила ягодицами в бикини.
А еще Politeka писала, что беда в семье Седоковой, звезда не выдержала травли 16-летней дочери.
Также Politeka сообщала, что беда случилась с Анной Седоковой, певица едва не рухнула от боли прямо на сцене.