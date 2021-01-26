Ей и одной весело

Известная певица Анна Седокова показала, как развлекает саму себя на роскошном курорте

Как сообщает Politeka.net, звезда поделилась новыми жаркими кадрами на своей странице в Инстаграм.

Недавно певица отправилась отдыхать на море, причем, судя по ее постам, полетела она без своего мужа, баскетболиста Яниса Тиммы. Судя по всему, Седокова немного заскучала в одиночестве, и теперь показывает, как развлекается на пляже.

Так, в коротком видео певица продемонстрировала, как изо всех сил подпевает песне и танцует, сидя на песке. Для отдыха на пляже красотка выбрала стильный купальник бикини телесного цвета. Его лиф выгодно подчеркнул и без того пышную грудь знаменитости.

На кадрах Седокова показывает себя вблизи с минимумом косметики на лице.

Судя по этому видео, певица даже в одиночестве и вдали от дома находит способы поднять себе настроение.

Ранее мы писали, что Седокова показала, как выглядит во время отпуска. Она вышла на прогулку в светлой рубашке, которую приспустила на плечо и обнажила коричневый бюстгальтер, курортный образ артистки дополнили черные очки от солнца.

Анна Седокова присела на воллейбольной площадке под пальмами, подперла голову рукой и сверкнула обнаженными ножками.

Напомним, раскованная Седокова измазалась маслом и посветила ягодицами в бикини.

А еще Politeka писала, что беда в семье Седоковой, звезда не выдержала травли 16-летней дочери.

Также Politeka сообщала, что беда случилась с Анной Седоковой, певица едва не рухнула от боли прямо на сцене.