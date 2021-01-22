Известная певица с украинскими корнями Анна Седокова показала, как развлекается на пляже в одном крошечном бикини

После того, как Седокова получила волну насмешек и критики в адрес ее поста о семье, воспитании и дочери, она решила ограничить доступ к постам и заявила, что более не намерена выслушивать поток негатива в свой адрес.

После этого певица отправилась с детьми на отдых, где планирует встретиться со свей второй дочерью Моникой. Сейчас же звезда во всю веселится на солнечном пляже и развлекается в бикини, измазавшись маслом и подогревая интерес к своей персоне.

«Без тебя меня нет. Не могу с собой поделать. Каково это знать, что я люблю тебя, детка?», - написала Седокова, ограничивая доступ к комментариям.

Среди первых комментаторов оказались лишь ее возлюбленный и новоиспеченный муж Янис Тинна, а также коллега и телеведущая Леся Никитюк.

Также Седокова похвасталась идеальным загаром, облачившись в один халат.

«А у вас есть любимая процедура на выход? Перед важными событиями и, конечно же, перед Новым годом я всегда отдаю предпочтение дермальному стимулятору…» - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованной фотографии Седокова позирует в одном халате, демонстрируя идеальное лицо и безупречный загар.

«Обожаю», «о, мне дерматолог каждый месяц делает такое», «бомбезный вид, хорошо откормилась», «Мне кажется, лучше всего спорт, питание и холодный душ, а ещё отсутствие алкоголя а рационе. Это больше всего влияет на наш внешний вид», «как всегда прекрасно выглядите, Анна!», «безупречный вид», - пишут ее поклонники.

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