Известная певица Анна Седокова показала себя на отдыхе
На фото Анна позирует в шляпке и закрытом купальнике с оголенными ягодицами. Девушка соблазнительно выгнулась, хвастаясь загорелыми формами. Седокова спрятала глаза за головным убором, а сидела у бассейна. Кадр получился зажигающим и соблазнительным, ведь фигура у Анны великолепная, так и хочется добавить: "с такой не соскучишься". Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"И закрылась она на тринадцать замков,
Чтобы душу никто не топтал.
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Нет, она никогда не боялась волков,
Ведь страшнее не волк, а шакал…
Было время, и душу открыв нараспах,
Доверяла, стараясь помочь.
Но как только она оставалась в слезах,
Все сбегали отчаянно прочь…
А она улыбалась весенним лучам,
Вытирая слезу рукавом…
Слабой женщине, видимо, всё по плечам…
Даже быть иногда мужиком…
Не скулить и не ныть, а себя отобрать
У депрессии и у тоски.
Жить сложнее, чем, руки скрестив, умирать.
Шрамы сердца её глубоки…", - написала звезда под фото.
Сообщалось, что известная певица Анна Седокова показала, как развлекает саму себя на роскошном курорте.
Так, в коротком видео певица продемонстрировала, как изо всех сил подпевает песне и танцует, сидя на песке. Для отдыха на пляже красотка выбрала стильный купальник бикини телесного цвета. Его лиф выгодно подчеркнул и без того пышную грудь знаменитости.
Напомним, бесстыжая Седокова выставила бюст на всеобщее обозрение, поразив откровением
Также Politeka сообщала, что Горячая Анна Седокова нагнулась и без стыда показала, что прячет в купальнике
А еще Politeka писала, что раскованная Седокова измазалась маслом и посветила ягодицами в бикини