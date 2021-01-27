Известная певица Анна Седокова показала себя на отдыхе

На фото Анна позирует в шляпке и закрытом купальнике с оголенными ягодицами. Девушка соблазнительно выгнулась, хвастаясь загорелыми формами. Седокова спрятала глаза за головным убором, а сидела у бассейна. Кадр получился зажигающим и соблазнительным, ведь фигура у Анны великолепная, так и хочется добавить: "с такой не соскучишься". Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"И закрылась она на тринадцать замков,

Чтобы душу никто не топтал.

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Нет, она никогда не боялась волков,

Ведь страшнее не волк, а шакал…

Было время, и душу открыв нараспах,

Доверяла, стараясь помочь.

Но как только она оставалась в слезах,

Все сбегали отчаянно прочь…

А она улыбалась весенним лучам,

Вытирая слезу рукавом…

Слабой женщине, видимо, всё по плечам…

Даже быть иногда мужиком…

Не скулить и не ныть, а себя отобрать

У депрессии и у тоски.

Жить сложнее, чем, руки скрестив, умирать.

Шрамы сердца её глубоки…", - написала звезда под фото.

Сообщалось, что известная певица Анна Седокова показала, как развлекает саму себя на роскошном курорте.

Так, в коротком видео певица продемонстрировала, как изо всех сил подпевает песне и танцует, сидя на песке. Для отдыха на пляже красотка выбрала стильный купальник бикини телесного цвета. Его лиф выгодно подчеркнул и без того пышную грудь знаменитости.

Напомним, бесстыжая Седокова выставила бюст на всеобщее обозрение, поразив откровением

Также Politeka сообщала, что Горячая Анна Седокова нагнулась и без стыда показала, что прячет в купальнике

А еще Politeka писала, что раскованная Седокова измазалась маслом и посветила ягодицами в бикини