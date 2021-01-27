Известная певица Анна Седокова показала себя на отдыхе

На фото Анна позирует в шляпке и закрытом купальнике с оголенными ягодицами. Девушка соблазнительно выгнулась, хвастаясь загорелыми формами. Седокова спрятала глаза за головным убором, а сидела у бассейна. Кадр получился зажигающим и соблазнительным, ведь фигура у Анны великолепная, так и хочется добавить: "с такой не соскучишься". Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"И закрылась она на тринадцать замков,

Чтобы душу никто не топтал.

Нет, она никогда не боялась волков,

Ведь страшнее не волк, а шакал…

Было время, и душу открыв нараспах,

Доверяла, стараясь помочь.

Но как только она оставалась в слезах,

Все сбегали отчаянно прочь…

А она улыбалась весенним лучам,

Вытирая слезу рукавом…

Слабой женщине, видимо, всё по плечам…

Даже быть иногда мужиком…

Не скулить и не ныть, а себя отобрать

У депрессии и у тоски.

Жить сложнее, чем, руки скрестив, умирать.

Шрамы сердца её глубоки…", - написала звезда под фото.

Сообщалось, что известная певица Анна Седокова показала, как развлекает саму себя на роскошном курорте.

Так, в коротком видео певица продемонстрировала, как изо всех сил подпевает песне и танцует, сидя на песке. Для отдыха на пляже красотка выбрала стильный купальник бикини телесного цвета. Его лиф выгодно подчеркнул и без того пышную грудь знаменитости.

Напомним, бесстыжая Седокова выставила бюст на всеобщее обозрение, поразив откровением

Также Politeka сообщала, что Горячая Анна Седокова нагнулась и без стыда показала, что прячет в купальнике

А еще Politeka писала, что раскованная Седокова измазалась маслом и посветила ягодицами в бикини



