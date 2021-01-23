Известная певица Анна Седокова показала себя на отдыхе, восхитив фанатов

На фото Анна позирует в желтом купальнике, бейсболке и солнцезащитных очках. Девушка нагнулась вперед, хвастаясь пышым загоревшим бюстом, который прямо выпирал. Седокова высунула язык, добавляя особой искры кадру. Как можно понять, красотка сейчас отдыхает на море и регулярно делиться пикантными снимками. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Надеясь на лучшее, подготовлен к худшему и не удивлен ничем между ними", - написала звезда под фото.

Фанаты поставили более 20 тысяч лайков и написали комментарии:

"Слов не надо)))", "Не знаю,то ли у Ани ограничение комментов в инста,то ли у меня проблемы с аккаунтом,ибо я с личного не могу прокомментировать:(", "просто вау, аккуратнее".

Мы сообщали, что известная певица, экс-солистка группы ВИА Гра Анна Седокова показала невероятную фигурку.

38-летняя певица поделилась у себя в Инстаграм фотографией с отдыха. Анна была одета в бежевый купальник, который сливался с ее телом. С первого взгляда можно было подумать, что красотка голая. Загорелая кожа идеально гармонировала с невидимым купальником.

Напомним, раскованная Седокова измазалась маслом и посветила ягодицами в бикини

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