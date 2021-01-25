Популярная певица Анна Седокова поделилась, как одна попала в неприятную ситуацию длиной в пять лет

Знаменитость выложила на своей странице в соцсети "Инстаграм" фото со своего отпуска, пишет Politeka.net. Она вышла на прогулку в светлой рубашке, которую приспустила на плечо и обнажила коричневый бюстгальтер, курортный образ артистки дополнили черные очки от солнца. Анна Седокова присела на воллейбольной площадке под пальмами, подперла голову рукой и сверкнула обнаженными ножками.

"Вот сейчас мне опять показалось, что я только начинаю жить. Удивительно, ведь достаточно давно живу. А простое понимание главного пришло ко мне лишь недавно. Вот как я могла раньше вообще жить без двух самых важных людей в моем бизнесе. Это бухгалтера и юриста. Тех, кто ответит всегда, даже ночью", - рассказала певица и дала своим читателям ценный совет. - "Никогда не подписывайте ничего не дав прочесть эту бумагу профи. Я так один раз подписала потрясающий музыкальный контракт на 5 лет, и на эти же 5 похоронила себя как артиста. Еле выбралась, а тогда казалось, что самая умная и счастливая".

Анна Седокова добавила, что для ведения бизнеса необходимо хотя бы минимальное финансовое образование. Она выразила надежду, что поклонники смогут добиться успеха быстрее и без проблемных казусов.

Ранее певица поделилась не менее горячим кадром со своего отдыха. На снимке, опубликованном в микроблоге, Анна появилась в купальнике желтого цвета, бейсболке и солнцезащитных очках, она нагнулась и похвасталась загоревшим телом, а вдобавок шаловливо высунула язык.

Напомним, что за беда случилась с Анной Седоковой, певица едва не рухнула от боли прямо на сцене: "Не могу встать..."

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