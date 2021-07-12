Надія Мейхер підкреслила всі достоїнства фігури розкішною сукнею

Як повідомляє Politeka.net, Надія Мейхер вміє завести мережу, адже її гарячі фото як і раніше розбурхують шанувальників, хоч зірка давно покинула ряди "ВІА Гри". Крім того, її мудрі філоофські міркування зачіпають найтонші струни душі шанувальників.

Нові відверті кадри на її особистій сторінці в Instagram нікого не залишили байдужими.

Новий аутфіт артистки склали довга біла сукня без рукавів з глубоким декольте, що облягає фігуру по всій довжині. І ідеальне доповнення до образу - босоніжки з прозорого матеріалу на високих підборах, а також чорний піджак, який вона натягнула на одне плече.

Її погляд на ефектних чорно-білих кадрах передає бурю емоцій - це і смуток, і біль, і самотність.

У такому вигляді Надія нагадала шанувальникам "морську богиню" і просто "королеву", яка може достукатися до сердець кожного зустрічного. Варто відзначити, що з типом фігури "пісочний годинник" кращого вбрання не придумаєш.

"Красива, мудра, талановита", "Глибока дівчина", "Вкусняшка моя", "Стильно і красиво, жіночно", "Краса неземна!",- часто пишуть шанувальники під її постами.

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