Переможниця шоу "Холостяк-10", українська гімнастка Даша Ульянова розповіла, який сюрприз їй піднесли ваги

Даша Ульянова є професійною гімнасткою і не скромничає на фотосесіях, показуючи фірмовий шпагат. Щоб тримати себе у формі, дівчина вирішила старанно займатися в залі і стежить за харчуванням, особливо після того, як знову набрала зайву вагу взимку. Зараз дівчина прагне до бажаної ваги в 55 кг.

Але не обходиться і без "форс-мажорів". Напередодні Даша стала хрещеною матір'ю. Звичайно ж не обійшлося без застілля з такого радісного приводу.

"Прощай талія", - зазначила Даша, показуючи далеко не дієтичні страви.

Однак зважування приємно її здивувало. Настільки, що дівчина навіть не повірила побаченим цифрам.

"Вага-57,5) але, мені здається, у хлопців ваги показують менше. Я готувалася до 60», - написала вона.

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