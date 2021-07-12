Популярна українська співачка Надя Дорофєєва вбралася в ефектний костюмчик
Артистка вже давно розвиває свій мікроблог в Instagram, в якому зараз налічується п'ять мільйонів підписників, повідомляє Politeka.net.
Після виходу з "Время и стекло" співачка намагається ще більше привернути увагу, як сольна виконавиця. Зірка постає в найцікавіших образах. Цього разу красуня постала в стильному костюмчику, завдяки якому у всій красі стали видні плоский животик і стрункі ніжки.
Топік відмінно підкреслив форми, а міні-спідниця - стегна. Завершили образ кеди, які зробили образ більш зухвалим.
"Як я полюбила літо 💔", - написала Надя.
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За 15 хвилин публікація зібрала понад 10 тисяч лайків і багато коментарів.
"Надяяя❤️", "Так, літо ідеальне 😍, атмосфера", "шикарна 😍", "Як ми любимо літо з твоїми концертами🔥♥️", "шикарна 😍", "Шалено красиво 💔", "Дарина кращий фотограф😍!!", "Як я полюбила Надю🙃❤️", " естетика 😍", " дуже красивий😍😍😍❤️❤️❤️", "😍😍 а яяяк я літо люблю! Ммммм! 😍 😍 ", "Надя любить літо, так як я люблю Надю😍❤️", - написали користувачі Мережі.
Зазначимо, Надя Дорофєєва від природи дуже струнка, тому не прикладає великих зусиль для підтримки себе у формі.
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