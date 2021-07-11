Переможниця шоу "Холостяк-10", гімнастка Даша Ульянова поділилася своєю радістю

Даша Ульянова здобула популярність після перемоги в проекті «Холостяк». І хоча стосунки з Максим Михайлюком у неї не склалися, але дівчина завоювала любов численних шанувальників. Зараз за її сторінкою в Instagram стежать 293 тисячі фоловерів. Дівчина досить багато розповідає про себе.

Не приховала вона і дуже важлива подія свого життя, яка сталася напередодні, передає Politeka.net.

"Давно я так не хвилювалася, як сьогодні", - зазначила Даша.

Ульянова показала фото, на якому зображена біля дверей храму в білій сукні. Вона тримає на руках немовля. Даша стала хрещеною мамою.

Також вона показала знімок, зроблений на наступний день. Даша вийшла прогулятися з коляскою.

"Мені так подобається. Мій похресник", - зізналася щаслива дівчина.

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Як повідомляла Politeka, переможниця "Холостяка" Ульянова показала фірмовий шпагат в "невидимому" бікіні.

Також Politeka писала, що Даша Ульянова з "Холостяка" засвітилася в компанії колишньої суперниці: "як з конвеєра".