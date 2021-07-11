Дружина українського виконавця Діми Монатіка, Ірина, показала, як батько проводить час з дітьми

Ірина-продюсер, щаслива дружина і мати, передає Politeka.net. Тривалий час вона разом з чоловіком не показували обличчя своїх синів, Платона і Данила.

Зараз на сторінці обох батьків все частіше стали з'являтися знімки з хлопцями.

Зокрема, на нових фото Ірина показала, як артист спілкується з синами за сценою.

"Емоційна палітра любові ❤️🔥 @monatik_official та його копії ❤️🔥❤️🔥❤️🔥", - написала мати хлопчиків.

За три години пост зібрав понад 4000 лайків і багато коментарів.

"Чудові у вас хлопчики 💜", " краса 🧡", " Сильно красиві!❤ ️ ", "Фото просто суперрр 🔥", " скільки тепла і любові в одному фото ♥️♥️", " емоційна палітра любові❤️", " погляд 100% татів❤️", " красунчики!👏 🏻 👏 🏻 👏 🏻 ", "Як же цікаво спостерігати 😇завжди викликаєте добру посмішку🤍", " ну які класні хлопчики!!😍 😍 😍 😍 😍 ", "Народжені в любові🥰", "чудові ❤ ️" - написали користувачі мережі.

Зазначимо, Ірина і Діма Монатік одружилися шість років тому. Пара познайомилася у спільних знайомих, спочатку обидва просто дружили, а через три роки у них зав'язалися романтичні стосунки.

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