Італійська актриса і модель Анна Сафрончик, внучка легендарного Григорія Чапкіса, показала себе на відпочинку
Як пише Politeka.net, Анна Сафрончик є онукою вітчизняного танцюриста Григорія Чапкіса, якого зовсім недавно не стало. Дівчина давно живе в Італії, де побудувала кар'єру актриси і моделі. Не забуває Красуня і про Instagram, де ділиться найцікавішим з фанатами.
На нових фото Анна Сафрончик з'явилася в білому міні-бікіні. Красуня доповнила образ стильними окулярами, позуючи на березі моря на тлі яхти. Внучка Чапкіса на кількох фото показала розкішну фігурку з усіх боків. Як можна зрозуміти, дівчина відпочиває на грецькому острові Міконос, що в Егейському морі.
Орбакайте показала, копією кого росте внучка Пугачової: "Не в бабусю, і не в маму"
Шоптенко зізналася, чому після дуету з Винником більше не вийде на паркет "Танців з зірками": "Відчуваю себе..."
Ведучий "Голосу країни" влаштував "зустріч" Полякової і Меладзе, які посварилися: "Ну і провокатор"
Тіну Кароль в коротких шортах зняли на яхті з молодим брюнетом: "Такі великі ноги..."
Олег Кензов влаштував гучні розбірки з переможницею "Холостяка": "Набридло вже!"
Фанати, включаючи сина Ротару, поставили понад 8 тисяч лайків і написали компліменти:
"Дивуюся"," ви занадто сильно схудли, кілька зайвих кілограмів вам не зашкодить", " чудове бікіні. Кожен день, який проходить, ти стаєш все красивіше".
Нагадаємо, внучка Чапкіса в мокрому купальнику блиснула ідеальними формами на курорті
А ще Politeka писала, що 40-річна внучка Чапкіса в крихітному купальнику приголомшила ідеальним пресом
Також Politeka повідомляла, що внучка Чапкіса в маленькому купальнику показала справжню "спеку" на пляжі