Італійська актриса і модель Анна Сафрончик, внучка легендарного Григорія Чапкіса, показала себе на відпочинку

Як пише Politeka.net, Анна Сафрончик є онукою вітчизняного танцюриста Григорія Чапкіса, якого зовсім недавно не стало. Дівчина давно живе в Італії, де побудувала кар'єру актриси і моделі. Не забуває Красуня і про Instagram, де ділиться найцікавішим з фанатами.

На нових фото Анна Сафрончик з'явилася в білому міні-бікіні. Красуня доповнила образ стильними окулярами, позуючи на березі моря на тлі яхти. Внучка Чапкіса на кількох фото показала розкішну фігурку з усіх боків. Як можна зрозуміти, дівчина відпочиває на грецькому острові Міконос, що в Егейському морі.

Фанати, включаючи сина Ротару, поставили понад 8 тисяч лайків і написали компліменти:

"Дивуюся"," ви занадто сильно схудли, кілька зайвих кілограмів вам не зашкодить", " чудове бікіні. Кожен день, який проходить, ти стаєш все красивіше".

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