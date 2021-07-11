Тіна Кароль вперше розповіла про НП, яка сталася з нею під час виступу на фестивалі Atlas Weekend

На початку цього тижня в Києві пройшов великий музичний фестиваль, на якому виступили багато зірок української естради. Серед них виявилася і популярна співачка Тіна Кароль. За підсумками фестивалю Тіна дала інтерв'ю, в якому розповіла, "як це було" її очима. Уривок з нього з'явився на фан-сторінці співачки в Instagram, пише Politeka.net.

У ньому Кароль поділилася лякаючим розповідям про НП, яке сталося з нею під час виступу. Так, для одного з номерів зірки на сцені було задіяно багато піротехніки. Кароль в цей момент повинна була сидіти на платформі, що піднімалася над сценою, однак, вона виявилася оповита густим димом, якій заважав співачці дихати.

"Ця піротехніка...в перший день її було менше, а в другий її стало більше. І ми ніколи не тестували з нею. І вийшло, що я опинилася в серпанку чадного газу. Тягну там своє підборіддя вгору - це просто за ковтками повітря. Вже мій мозок не розумів, що треба хоча-б встати і дихати повітрям вище. Тобто, це як в диму чадного газу при пожежі опинитися", - розповіла співачка.

По її голосу можна зрозуміти, що їй важко розповідати про цей інцидент.

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