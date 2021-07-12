Популярна українська співачка і головна героїня майбутнього сезону шоу "Холостячка" Злата Огневич показала, як розважається з подругами, експериментуючи зі своєю зовнішністю

Як пише Politeka.net, зірка поділилася новими кумедними кадрами в розділі сторіз свого Instagram.

Так, на короткому відео Огневич вирішила показати себе з «поліпшеною» зовнішністю. Співачка постала перед камерою з неприродно великими губами.

"Багачка...просто Багачка!" ,- вимовляє на відео подруга Злати, яка з'являється в кадрі першої.

Потім в кадрі з'являється і сама Огневич, яка демонструє свої "збільшені" губи і підкориговані вилиці.

"Дівчатка, ну ви зрозуміли, що таке справжня краса", - вимовляє співачка млосним голосом.

Очевидно, подруги просто розважаються, приміряючи на себе спеціальний фільтр для Instagram.

Відзначимо, що зараз Огневич щосили готується до нового сезону «Холостячки», де їй належить спробувати своє щастя з поки ще невідомими кандидатами на роль її коханого. Раніше співачка зізнавалася, що після невдалого досвіду відносин вона вже давно самотня. За її словами, початку нового роману багато в чому заважає її сильно завантажений графік.

Нагадаємо, "холостячка" Огневич несподівано заговорила про трагічне минуле.

Як повідомляла Politeka, Огневич розповіла про жахи життя до популярності і "Холостячки".

Також Politeka писала, що "холостячка" Огневич виставила напоказ форми в сукні з нескромним декольте.