Тіна Кароль відверто відповіла на критику свого виступу з живим пітоном на Atlas Weekend

На початку тижня популярна співачка виступила на гучному фестивалі, продемонструвавши шанувальникам відразу кілька номерів в різних образах. Для одного з них Кароль використовувала живого пітона, якого винесла на сцену на руках і піднімала над своєю головою.

Деякі українці виступили з критикою цього номера, порівнявши його зі знущаннями над тваринами. Співачці також пригадали, що з дуже схожим номером виступала Брітні Спірс ще в далекому 2002 році.

В інтерв'ю Каті Осадчій для програми "Світське життя" Кароль вирішила відповісти на критику цього номера (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку вниз). Зокрема, співачка заявила, що встигла «зріднитися» з пітоном за час репетицій, а також запевнила, що номер був не небезпечний для життя змія.

"Це його не вб'є, ми з ним пройшли великий термін репетицій, він мені вже як рідний. Вчора на мене глянув типу, "може годі?". Ми з ним пройшли приблизно 15 прогонів, хоча я спочатку його дуже боялася", - розповіла Кароль.

Вона зізналася, що цим номером кинула виклик самій собі, адже після поїздки в США, де її атакувала гримуча змія, співачці панічно боялася її побратимів.

"Мені вдалося втекти, і з того моменту у мене були панічні атаки на змій. І це такий мій челендж, я йду назустріч страху", - заявила Кароль.

Нагадаємо, Кароль нарвалася на гнів українців, повторивши витівку юної Брітні Спірс.

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