Півфіналіст шоу "Холостячка" Андрій Рибак показав, як би виглядала подорож в стилі "Орел і Решка" в реальному житті

29-річний радіоведучий не зміг завоювати серце Ксенії Мішиної на «Холостячці», проте після проекту його життя склалося якнайкраще. Він повернувся до колишньої коханої Аліни Смирнової, з якою зараз щасливо живе в Києві і роз'їжджає по світу. Як пише Politeka.net, у своєму Instagram Рибак поділився новими кадрами з коханою.

Зараз парочка знаходиться в Афінах. Судячи з усього, нова подорож надихнула закоханих на кумедний ролик, в якому вони спробували себе в ролі героїв популярного тревел-шоу "Орел і Решка".

"Це "Орел і Решка" на мінімалках. Ми з Аліною в Греції, і у мене є 100 євро і безлімітна карта. Аліна, вибирай-орел або решка", - пропонує Рибалка.

Його дівчина за кадром вибирає решку і за умовами договору отримує 100 євро. Однак, забравши купюру, вона не зупиняється, а вихоплює ще й карту з рук рибалки.

"І монетку давай сюди", - безжально вимагає Аліна.

"Хоч телефон віддай", - жалібно просить її коханий, проте дівчина вже йде.

"І що тепер робити? Як заблокувати карту? Де тут пляшки здати можна? Або волосся?", - з гумором підписав ці кадри Рибалка.

Нагадаємо, Ектор Хіменес-Браво змусив рибалки нервувати гірше, ніж на "Холостячці".

Як повідомляла Politeka, екс-учасник "Холостячки" Рибак різко посивів і покрився зморшками, навіть Мішина не впізнає.

Також Politeka писала, що Рибак закотив сцену ревнощів дівчині, з якою живе після "Холостячки".