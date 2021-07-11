Зірка студії "Квартал 95" Юрій Ткач показав, як вміло розрулює будь-які проблеми своєї маленької дочки

Ні для кого не секрет, що свій вільний для роботи час Ткач намагається максимально присвячувати родині: дружині Вікторії та доньці Лізі. Артист часто ділиться кумедними кадрами з їхнього життя, додаючи до них милі описи.

Як пише Politeka.net, цього разу комік показав, як реагує на "маніпуляції" доньки. На новому відео Юрій і Ліза плавають у басейні. тато тримає дівчинку на руках, а та скаржиться йому на щось плаксивим голосом. Дитина явно намагається чогось домогтися, проте тато не йде у неї на поводу, а замість цього рішуче радить не засмучуватися через те, що її бентежить.

"Та які там проблеми взагалі? Ти просто про це не думай і все!",- вимовляє Ткач і мило цмокає дочку в щоку.

Лізу таке рішення не влаштувало, тому дівчинка пірнула під воду, спливаючи від тата.

"Маніпуляції вищого лівіла)) на маму не подіяло, прийшла до мене!", - підписав кадри Ткач.

Шанувальники тут же відреагували на пост артиста.

"Боже який хороший тато всім би таких тат як він її мило і смішно заспокоює", "з татом надійніше", "не можна показувати всім сльози, я б на її місці образилася на вас", - пишуть люди.

Нагадаємо, дружина Ткача з "Квартал 95" показала декольте з незвичайного ракурсу.

Як повідомляла Politeka, Ткач і Кошовий з "Кварталу 95" жорстко пожартували над Кіркоровим.

Також Politeka писала, що Ткач з "Квартал 95" влаштував гучні розбірки з Кошовим, кадри облетіли мережу.