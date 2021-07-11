Зірка студії "Квартал 95" Юрій Ткач показав, як вміло розрулює будь-які проблеми своєї маленької дочки
Ні для кого не секрет, що свій вільний для роботи час Ткач намагається максимально присвячувати родині: дружині Вікторії та доньці Лізі. Артист часто ділиться кумедними кадрами з їхнього життя, додаючи до них милі описи.
Як пише Politeka.net, цього разу комік показав, як реагує на "маніпуляції" доньки. На новому відео Юрій і Ліза плавають у басейні. тато тримає дівчинку на руках, а та скаржиться йому на щось плаксивим голосом. Дитина явно намагається чогось домогтися, проте тато не йде у неї на поводу, а замість цього рішуче радить не засмучуватися через те, що її бентежить.
"Та які там проблеми взагалі? Ти просто про це не думай і все!",- вимовляє Ткач і мило цмокає дочку в щоку.
Лізу таке рішення не влаштувало, тому дівчинка пірнула під воду, спливаючи від тата.
Орбакайте показала, копією кого росте внучка Пугачової: "Не в бабусю, і не в маму"
В Україну увірвуться грозові дощі, спека доконає українців: в яких областях чекати негоди
Шоптенко зізналася, чому після дуету з Винником більше не вийде на паркет "Танців з зірками": "Відчуваю себе..."
Ведучий "Голосу країни" влаштував "зустріч" Полякової і Меладзе, які посварилися: "Ну і провокатор"
Легендарна співачка вирушила в кращий світ: довгий час зірка боролася з хворобою
"Маніпуляції вищого лівіла)) на маму не подіяло, прийшла до мене!", - підписав кадри Ткач.
Шанувальники тут же відреагували на пост артиста.
"Боже який хороший тато всім би таких тат як він її мило і смішно заспокоює", "з татом надійніше", "не можна показувати всім сльози, я б на її місці образилася на вас", - пишуть люди.
Нагадаємо, дружина Ткача з "Квартал 95" показала декольте з незвичайного ракурсу.
Як повідомляла Politeka, Ткач і Кошовий з "Кварталу 95" жорстко пожартували над Кіркоровим.
Також Politeka писала, що Ткач з "Квартал 95" влаштував гучні розбірки з Кошовим, кадри облетіли мережу.